Aproximação de frente fria muda o tempo a partir de domingo

Do Dgabc.com.br



04/10/2019 | 20:55



O sábado ainda será de sol e sem ocorrência de chuva no Grande ABC, devido à atuação de uma massa de ar quente e seca. A umidade relativa do ar poderá ficar baixa, com valores abaixo de 30% em alguns pontos no período da tarde. As temperaturas máximas estarão elevadas, podendo alcançar os 34°C com mínima de 19ºC. Há pequenas chances de

pancadas isoladas e rápidas de chuva no final da tarde, por conta do calor.

Já o domingo começa com sol, mas a aproximação de uma frente fria aumentará a nebulosidade no fim da manhã e há previsão de ocorrência de pancadas de chuva fraca a moderada a partir da tarde. E as temperaturas estarão em declínio com mínima prevista de 18ºC e máxima de 22ºC.