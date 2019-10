Alex Reinaldo recebe elogios após goleada

Anderson Fattori

04/10/2019



Golear o rival Santo André por 4 a 0 trouxe ainda mais tranquilidade ao São Caetano, que parece ter embalado de vez na Copa Paulista. Sem perder há nove jogos – quatro vitórias e cinco empates – o time contou com o retorno do lateral-direito Alex Reinaldo no dérbi regional e ele foi decisivo com duas assistências.



O jogador de 28 anos estava afastado por causa de lesão muscular na coxa direita e destacou a determinação do São Caetano, que colocou o Santo André na roda em alguns momentos. “Esse toque de bola envolvente é o que estamos procurando fazer. Queremos propor o jogo. Essa é a forma de atuar que teremos daqui para frente”, prometeu.



Há duas temporadas no São Caetano, Alex Reinaldo sabe o nível de exigência da torcida e disse ter ficado feliz com os elogios que recebeu após a vitória. “Recebi mensagens de pessoas falando que fazia tempo que não se via o São Caetano jogar desta forma. Conseguimos fazer a torcida nos aplaudir e isso me deixa feliz. Pode ter certeza que vamos surpreender. Trabalhamos forte e saímos contentes do jogo, porém, sabendo que não ganhamos nada”, alertou o lateral.



O técnico Marcelo Vilar também mostrou satisfação com a goleada. “O grupo mereceu a vitória. Partida que sabíamos que era difícil, mas o time soube jogar e manteve o ímpeto contra o Santo André. A nossa equipe foi obediente taticamente, colocou em prática o que foi treinado e teve como prêmio a bela vitória”, elogiou.



Com quatro pontos, o Azulão lidera o grupo ao lado do Mirassol. O próximo desafio é amanhã, às 15h, diante da Ferroviária, no Estádio Anacleto Campanella.