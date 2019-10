Alameda Glória é liberada ao tráfego de veículos após obras

Da Redação



04/10/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo liberou, na manhã de ontem, o tráfego de veículos na Alameda Glória, no Centro. Fechado desde junho de 2018, para execução de obras de drenagem, o trecho de 100 metros da via, entre a Avenida Faria Lima e a Rua Jurubatuba, foi reaberto com objetivo de reduzir em até 15 minutos, durante o horário de pico, o tempo de viagem na região.

Importante via de acesso para motoristas que seguem em direção à Via Anchieta, a Alameda Glória recebeu obras para conclusão de túnel responsável por conduzir a água da chuva para o Piscinão do Paço Municipal, inaugurado no último dia 20 de agosto.

“A interdição da Alameda Glória foi necessária para darmos sequência e finalizarmos o projeto de drenagem da nossa cidade, incluindo o piscinão, que evitará o risco de novas enchentes da região central de São Bernardo”, explicou o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Nas próximas semanas, a Prefeitura promete concluir o acabamento do último trecho de ruas que receberam intervenções do projeto de drenagem, entre elas a Rua José Pelosini – travessa da Rua Jurubatuba, no Centro da cidade –, que também voltará a receber tráfego de veículos.

A liberação das vias faz parte de plano de melhorias para maior fluidez do sistema viário de São Bernardo, que contou com a inauguração de três viadutos (Mamãe Clory, Castelo Branco e Praça dos Bombeiros), além da duplicação de vias como a Linha Camargo e Avenida José Odorizzi.

No último mês, motoristas passaram a contar com canal com informações em tempo real sobre o trânsito. Trata-se da plataforma De Olho no Trânsito SBC.