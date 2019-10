Bolsas de NY sobem com aposta de corte do Fed após indicadores frustrantes

03/10/2019 | 17:43



As bolsas de Nova York fecharam em alta o pregão desta quinta-feira, apoiadas por expectativas de mais um corte de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), e reverteram parte das perdas do S&P 500 nos últimos dois dias, que marcaram o pior começo para o quarto trimestre nas ações em uma década.

O Dow Jones subiu 0,47%, a 26.201,04 pontos, enquanto o S&P 500 avançou 0,80%, a 2.910,63 pontos. O Nasdaq, por sua vez, apresentou ganho de 1,12%, a 7.872,26 pontos.

O início de outubro, mês conhecido historicamente pela volatilidade, foi marcado por uma leva de indicadores frustrantes da economia americana. Depois da indústria, nesta quinta foi o setor de serviços. O índice de atividade do setor de serviços dos EUA medido pelo Instituto para Gestão da Oferta (ISM, na sigla em inglês) caiu mais do que se esperava, o que o levou ao menor nível desde agosto de 2016.

Com isso, as apostas por uma redução na taxa básica do Fed ainda em outubro ultrapassaram os 90%, segundo os contratos futuros monitorados pelo CME Group, e deram alguma folga ao que se caracterizou como pior início para o quarto trimestre desde 2009, depois de o S&P 500 cair cerca de 3% nos últimos dois dias, em meio a temores de desaceleração econômica.

"Este foi um começo historicamente ruim para o quarto trimestre. Mas a boa notícia é que, quando o S&P 500 subiu mais de 15% no ano, entrando no quarto trimestre geralmente em alta, os retornos realmente se tornaram mais fortes durante o quarto trimestre", destaca o estrategista de mercado sênior da LPL Financial, Ryan Detrick. "De fato, desde a Segunda Guerra, isso aconteceu 17 vezes. O quarto trimestre ficou no verde 15 vezes, com um retorno médio impressionante de 4,6%." Atualmente, o S&P 500 está em alta de 16% em relação a igual período de 2018.

O subíndices de energia (+1,26%) e de tecnologia (+1,24%) do S&P 500 foram os principais beneficiados e lideraram os ganhos. O destaque, contudo, ficou com a ação do Facebook, que avançou 2,74% após a empresa anunciar a ferramenta Threads, "a maneira mais rápida de compartilhar uma foto ou vídeo com seus amigos mais próximos no Instagram", segundo a companhia. / Com informações da Dow Jones Newswires