Aluna do Colégio Ábaco é esfaqueada durante a aula

02/10/2019 | 16:38



Atualizada às 17h14

Uma aluna do 2º ano do ensino médio do Colégio Ábaco, localizado na Avenida João Firmino, em São Bernardo, foi esfaqueada na tarde desta quarta-feira (2) por outro aluno.

De acordo com a PM (Polícia Militar), I.B.F, 17 anos, foi ferida na região do pescoço por uma faca de cozinha. O corte foi superficial e ela passa bem. A adolescente foi socorrida para o Hospital Assunção, na mesma avenida do Colégio, não corre risco de morte e deve ser liberada em breve.

O responsável pelo ataque foi outro aluno da escola, de 15 anos. Após ferir a colega, ele foi para casa. Os policiais o identificaram por meio de imagens de câmeras de segurança e ele foi detido em casa. Ainda segundo a PM, ele está muito confuso sobre o que o motivou a atacar a colega.

O caso está sendo investigado pelo 3º DP (Assunção) de São Bernardo, onde o caso será registrado. A escola foi isolada e o local passa por perícia.

O colégio se manifestou por meio das redes sociais. "Houve um incidente no interior da Unidade João Firmino e todas as providências foram tomadas. Os fatos estão sendo apurados. Todos os alunos passam bem e nenhum deles corre risco. Em breve será feito um novo pronunciamento." (Com informações de Flávia Kurotori)