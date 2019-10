Meghan Markle repete look em homenagem a Nelson Mandela

02/10/2019 | 16:11



Meghan Markle está usando uma série de roupas repetidas em sua viagem para a África com príncipe Harry e seu filhinho, Archie, e fãs até especularam uma possível gravidez por causa disso. Na tarde desta quarta-feira, dia 2, a duquesa surpreendeu ao usar um vestido já usado rosê e com botões para conhecer a viúva de Nelson Mandela, Graça Machel.

Meghan vestiu uma camiseta branca para seu primeiro compromisso do dia, um encontro com jovens empresários de Joanesburgo, mas em seguida, trocou o look para irem de encontro com Graça. Para ocasião ela optou por seu vestido Nonie Trench, e que curiosamente já havia usado em outro evento em homenagem aos 100 anos de Mandela, em julho de 2018. Dessa vez, pouca coisa mudou, e ela estilizou o vestido praticamente da mesma maneira: um salto nude e coque baixo.

A diretora da marca escolhida pela duquesa compartilhou com a People sua emoção ao ver seu vestido de novo na estrela:

- Estou honrada por ela ter escolhido usar o vestido sem mangas novamente e é incrível saber que ela mantém essa peça em seu armário como um item básico. Ela estilizou a peça muito parecida com a primeira aparição, parecendo sem esforço chique para seu último dia na África do Sul!