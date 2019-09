Em meio a polêmica com Demi Moore, Ashton Kutcher e Mila Kunis vão à parque de diversão com filhos

30/09/2019 | 14:11



Ashton Kutcher e Mila Kunis, de fato, estão querendo distância de toda polêmica envolvendo a autobiografia de Demi Moore, que cita o nome do ator em eventos que envolvem sexo a três, uso de drogas, infidelidade e até uma gravidez que terminou em um aborto espontâneo. Isso porque, de acordo com o site US Magazine, o casal decidiu tirar o final de semana de folga e, no último sábado, dia 28, foram à Disneylândia, parque de diversão localizado na Califórnia, Estados Unidos.

O casal, que oficializou a relação em 2015, esbanjou sorrisos em frente ao castelo da Bela Adormecida. O ator estava vestido com uma jaqueta jeans e Kunis usava uma camisa listrada casual.

Final de semana mágico na Disneylândia, uma caixa de imaginação. Esse tal de Walt tinha visão, escreveu o ator fazendo referência ao Walt Disney, o cofundador da The Walt Disney Company em um post no Instagram.

Uma fonte em contato com o site afirmou que Kutcher e Kunis levaram os filhos, Wyatt, que irá completar cinco anos de idade no dia 1º e outubro, e Dimitri, que tem dois anos de vida.

- Mila estava segurando a mão de Dimitri, enquanto Ashton estava cuidando da filha deles, Wyatt. Eles pareciam estar de bom humor.

Recentemente, Ashton Kutcher também deu a entender que a polêmica não afetou seu relacionamento, já que, durante uma entrevista ao Hot Ones, ele se declarou para a esposa.

- Ah, Mila Kunis, eu te amo, disse, antes de revelar que o casal sai toda quarta-feira para um encontro.