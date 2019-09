Viviane Araújo não quer saber de pegação no Rock in Rio: - A minha idade não permite!

28/09/2019 | 10:11



Hoje é dia de Rock, bebê. Foram abertas as portas, ou melhor, os shows do Rock in Rio 2019 desta sexta-feira, dia 27 e Viviane Araújo separou um tempinho para curtir um pouco do evento.

A musa esteve presente no lounge da Heineken e comentou sobre a vida corrida que está levando por conta do trabalho que dá fazer teatro.

- Estou trabalhando muito, todo final de semana viajando com a peça. Vou sair do evento e ir para o aeroporto porque eu vou para Belém, semana que vem em Aracaju, depois Rio novamente. Uma correria até o final do ano!

A atriz que está totalmente solteira contou que existe uma fase na vida em que todo mundo curte muitos eventos para conhecer novas pessoas e beijar muito, mas que a fase dela disso já até passou.

- Você vem para um evento desse no auge da sua juventude.... Você vem solteira, aí você vai beijar muito! Não vai nem olhar de onde vem e quem é. Hoje em dia a minha idade não permite!