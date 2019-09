Um craque chamado Felipe

Ademir Medici

Felipe Cheidde

(Fernão, SP, 29-9-1936 – Santo André, 23-9-2019)

“O Felipe é realmente fantástico. Tem uma virtude realmente: é amigo. Nunca levou desaforo para casa. Não provocada. Mas por mais sutil que fosse topava uma briga.”

Theobaldo Coppini, em depoimento gravado em 1985 para o livro dos 50 anos do Palestra de São Bernardo.

Felipe Cheidde deixou o Palestra em 1953. E começou a incentivar o juvenil do Esporte. Foi nessa época que a velha rivalidade dos derbis retornou como por encanto. Jogo de juvenil entre Esporte e Palestra era jogo de lotar o velho Estádio Ítalo Setti.

Cf. o mesmo livro do Palestra.

-----

Bom de bola, Felipe Cheidde veio do Interior para São Bernardo e aqui permaneceu, ora jogando futebol no Fluminense do Rio de Janeiro, ora acompanhando o seu ‘Esporte’ pelo Interior afora – ‘Esporte Clube São Bernardo’, amigos, não Cachorrão! – ora fazendo-se ouvir e votando com a sua consciência na Câmara Federal.

Felipe Cheidde foi um contestador. Venceu e perdeu batalhas, mas não se curvava. Aquele soco em pleno gabinete de um prefeito permanece no imaginário dos antigos da Arena 1 e Arena 2.

No fundo, um sentimental. Até curtia memória, mas ficava triste ao relembrar os bons tempos de ‘Esporte x Palestra’ – por conta das fotografias de velhos companheiros de time que partiram desta eterna Vila de São Bernardo.

Os jogadores do Esporte formavam uma elite abaixo da linha da Matriz – elite que tinha marceneiros e tecelões entre os que estudavam no Colégio Estadual João Ramalho; os do Palestra formados pelos italianos e pretos que povoaram Ferrazópolis – e onde Felipe formou no infantojuvenil de Nandinho, o craque Nandinho, de quem deixa um depoimento comovente no livro do cinquentenário do Palestra.

Deputado federal, Felipe Cheidde veio várias vezes à Redação para entrevistas e mesas-redondas. Elegância marcava o seu cotidiano. Voz aveludada, humor fino, e a imagem de um brigador.

Filho de Moyses Cheidde e Lydia Burisk, casado com Regina Krimild Cheidde, pai de Alan, Felipe e Tânia, Felipe Cheidde parte aos 82 anos, pouco antes de completar 83. Morava no Parque Anchieta e foi sepultado no Cemitério de Vila Euclides.

