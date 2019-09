Espetáculo discute gênero, raça e classe social em São Paulo

Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



25/09/2019 | 07:00



A vulnerabilidade do corpo da mulher negra no Brasil e o encarceramento feminino são temas tratados no espetáculo de dança Rés, apresentado pela Corpórea Companhia de Corpos.

O evento acontece em São Paulo, no Itaú Cultural (Avenida Paulista, 149), no sábado, às 21h, e domingo, a partir das 20h. A entrada é gratuita e os ingressos devem ser retirados uma hora antes do início do espetáculo.

No palco são três mulheres negras em cena com o objetivo de compartilhar as diversas possibilidades de reflexão e denúncia de um aspecto social que está sempre à margem das discussões.

Gênero, raça e classe social, abordando temas como o sistema prisional feminino, racismo, machismo, ancestralidade, cultura do estupro e violência obstétrica fazem parte da discussão.

Antes disso, na sexta, a partir das 15h, o espaço desenvolve a oficina Como Não Florir Só Flores Feito Vulcões Amanhecidos em Dias de Dedras Frias?, em que Verônica Santos e William Simplício compartilham práticas corporais com o público. A entrada é gratuita.