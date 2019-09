Luana Piovani manda suposta indireta à Anitta: Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta cabeça

24/09/2019 | 14:11



Luana Piovani continua fazendo comentários polêmicos em suas redes sociais. No Instagram, uma das seguidoras da apresentadora se mostrou indignada com a acusação de um suposto jornalista, que teria dito que ficou com Pedro Scooby na região de Búzios, no Rio de Janeiro, em 2017. Essa fã especulou, ainda, se toda essa confusão veio à tona a mando de Anitta, ex-namorada do surfista.

Lu, muito feliz por você e o Pedro serem amigos novamente!!! Os filhos agradecem!!! Agora queria comentar, que circo que fizeram com o Pedro, hein? Será que é óbvio só para mim que aquele cara, o fofoqueiro no caso, é pau mandado da ex??? P**a q*e p***u!!! Que circo hein, quantas ofensas desnecessárias ao cara. Mana, tenho muitos amigos homossexuais, Pedro é macho, galera!!! Pelo amor... Desculpe comentar, mas estou boba com tudo isso!!! Espero que ele veja!!! Ubuntu para você!!! Boa semana!!!, escreveu a internauta.

Piovani respondeu ao comentário, disparando supostas indiretas à Anitta ao chamá-la de morcego e alegar que espera que Scooby tenha aprendido a lição.

Flor, não acho que tenha sido pau mandado não, acho que é imbecil mesmo. Agora passarinho que come pedra, tem q saber o c* que tem. Pedro foi se meter com morcego, acordou de ponta cabeça. Vivendo e aprendendo, espero que tenha valido a lição.

Luana Piovani também tirou um tempinho para fazer uma declaração de amor ao namorado, o jogador de basquete israelense Ofek Malka, em seus Stories do Instagram. A artista compartilhou uma parte do texto A Dança/ Soneto XVII, de Pablo Neruda, em inglês. O trecho postado por Piovani diz o seguinte:

Te amo sem saber como, nem quando, nem onde,

te amo diretamente sem problemas nem orgulho:

assim te amo porque não sei amar de outra maneira,

senão assim deste modo em que não sou nem és

tão perto que tua mão sobre meu peito é minha

tão perto que se fecham teus olhos com meu sonho.

A apresentadora reencontrará o namorado na próxima quinta-feira, dia 26, quando viajará para Israel.