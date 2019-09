Assim como Nick Carter, irmã gêmea de Aaron Carter pede ordem de restrição contra o cantor

21/09/2019 | 16:11



Essa polêmica está longe de acabar! Assim como Nick Carter, sua irmã Angel Conrad pediu uma ordem de restrição contra Aaron Carter, de acordo com informações obtidas pelo site Radar Online. A mulher é irmã gêmea do cantor e pediu uma ordem de violência doméstica por se sentir preocupada com sua saúde mental e instabilidade.

Apesar de ter dito que nunca machucaria ninguém, agora Aaron deverá permanecer à pelo menos 30 metros de distância de Angel, Nick, e suas famílias.

A polêmica começou após Aaron ameaçar de morte a esposa de Nick, Lauren Kitt, que está grávida do segundo filho do casal. Após a ordem de restrição pedida pelo membro dos Backstreet Boys, o cantor fez uma série de revelações acusando o mais velho de agressão e revelando que foi estuprado na infância. De acordo com o site, Aaron revelou possuir mais de 500 armas em sua casa, o que deixou seus familiares ainda mais alarmados com a possibilidade de um atentado contra suas vidas. Pesado, hein?