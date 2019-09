21/09/2019 | 12:35



A pastora e cantora gospel Fernanda Fé faleceu na madrugada da última sexta-feira, 21, após complicações de uma cirurgia. O enterro de Fernanda Daibert, nome de registro da cantora, será neste sábado em Ribeirão Preto (SP). Ela era casada com Marcos Venâncio de Albuquerque, ex-jogador de futebol mais conhecido como Ceará.

O ex-lateral do Cruzeiro postou no Instagram uma foto com os três filhos e agradeceu, em nome da família, o carinho dos fãs.