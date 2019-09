Governador em exercício Rodrigo Garcia confirma início das obras do BRT em 2020

Miriam Gimenes



21/09/2019 | 11:18



O governador em exercício Rodrigo Garcia (DEM) confirma o início das obras do BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) na região em 2020. O anúncio foi feito durante a visita dele em São Bernardo, há pouco, para assinatura do início das obras do coletor-tronco no Ribeirão dos Couros, no bairro Jordanópolis.

"Nossa expectativa é que ainda este ano a gente possa fazer a licitação do BRT aqui do Grande ABC. É uma obra que vai ser feita de maneira muito mais rápida e vai preservar a qualidade de transporte para quem se desloca na região. O secretário (de Tranportes Metropolitanos, Alexandre Baldy) esteve no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC recentemente dando todos os detalhes, os projetos funcionais estão sendo finalizados pela EMTU e nós pretendemos ainda este ano fazer a liberação para o início da contratação desta obra, o que deve demorar alguns meses, mas já no ano de 2020 que a obra seja executada e que o BRT seja uma realidade na região."

Os recursos, acrescenta, sairão de fontes próprias do tesouro e de financiamento. Mais informações amanhã em Setecidades.