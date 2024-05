Filippi atrasa entrega de obra e UPA segue com portas fechadas

A administração José de Filippi Júnior (PT), em Diadema, vai atrasar a entrega da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Central, que está sendo construída em área anexa ao Quarteirão da Saúde. O equipamento deveria ser inaugurado na última quarta-feira, mas o governo prorrogou ontem o contrato com a empresa responsável pelas obras por mais um mês e 21 dias.

A ordem de serviço para a transformação do antigo pronto-socorro central em UPA foi assinada em 8 de novembro de 2023, com prazo de seis meses para a entrega. Foram empenhados R$ 5,7 milhões dos cofres de Diadema para a realização das obras. As intervenções foram projetadas para ampliar a capacidade de atendimento, de 10 mil para 15 mil consultas mensais, e do número de leitos (adulto e infantil), de 43 a 61.

Com a instalação da UPA, Filippi pretende reduzir a responsabilidade municipal no custeio da saúde. Enquanto o PS era mantido exclusivamente com recursos de Diadema, o governo federal garantirá repasses mensais entre R$ 50 mil e R$ 300 mil quando a Unidade de Pronto Atendimento estiver funcionando.

A Prefeitura confirma o atraso das obras da UPA. Em nota encaminhada ao Diário, o município assegura que os serviços continuam “em andamento” e o empreendimento “será entregue no primeiro semestre”. “A prorrogação do prazo em um mês e 21 dias foi solicitada devido a ajustes no cronograma”, destacou o governo, argumentando que o valor empenhado na reforma do PS é de R$ 4,9 milhões.

Com o atraso nas obras da UPA Central, situações como as relatadas pelo jornal no dia 10 de março, quando foi denunciado que pacientes estavam em corredor no Hospital Municipal de Diadema, podem voltar a se repetir. Enquanto a unidade central não estiver funcionando, pacientes são obrigados a migrar para outros locais em busca de atendimento médico.

Foi na mesma unidade que a reportagem flagrou um homem em situação de rua entrando em uma ala em obras para fazer do espaço sua morada, além de moradores em situação de rua revirando lixo na porta principal da unidade.

Sobre os problemas no Hospital Municipal de Diadema, a Prefeitura chegou a se manifestar na época e admitiu que “em dias de maior procura, alguns pacientes podem ser alocados temporariamente em macas até que sejam abertas vagas para internação/observação”. No início de março, a gestão Filippi informou ainda que concluiria as obras no empreendimento nos “próximos 60 dias”.

MAIS ATRASOS

A obra no pronto-socorro não é a única atrasada no governo de José de Filippi Júnior. Uma das principais vitrines da gestão petista, o Quarteirão da Educação, é o caso mais emblemático. Reportagem publicada no fim de março mostrou que o empreendimento estava com pouco mais de 50% do cronograma executado, quando deveria já estar funcionando.

A construção do complexo educativo, esportivo e cultural foi iniciada em agosto de 2022 e tinha previsão para ser entregue em até 18 meses, findados em fevereiro. A construção tem um custo total de R$ 138 milhões.

Com relação ao CEU (Centro de Educação Unificado) de Diadema, o Quarteirão da Educação “enfrenta desafios do ponto de vista de engenharia e arquitetônico por estar em um local super adensado”. Segundo o governo Filippi, que tem aporte financeiro de R$ 40 milhões do governo federal, o empreendimento será entregue ainda este ano.