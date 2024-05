Empresário ligado a Auricchio faz troca semafórica em São Caetano

A Prefeitura de São Caetano contratou a Newstec, com sede em Santana do Parnaíba, para, segundo edital, realizar “fornecimento e instalação de equipamentos e materiais destinados ao sensoriamento, sinalização semafórica, elementos de segurança viária, infraestrutura de comunicação e mobiliário” na cidade. A empresa, que vai receber R$ 35,7 milhões pelo serviço, pertence a Leonardo Urbano Arem, que possui relações de amizade com a família do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

Funcionários da Newstec já começaram a promover a substituição dos semáforos. Ontem, a equipe atuava na Avenida Goiás, na região central. A previsão é que o trabalho seja concluído em um ano. Segundo a empresa, os novos equipamentos possuem tecnologia de ponta e podem fornecer dados à central de inteligência municipal para auxiliar na fluidez do tráfego e na melhoria da segurança pública.

A Newstec iniciou suas relações com São Caetano em 2018, quando o então secretário de Mobilidade, Geová Maria Faria, assinou contrato com a empresa no valor de R$ 978 mil para troca de sinalização semafórica. O dono da firma, Leonardo Urbano Arem, possui fortes laços com o clã Auricchio e, segundo apuração do Diário, ligação com o grupo que tenta assumir a Zona Azul da cidade, licitação que está parada na Justiça.

O Consórcio Tijucussu, grupo formado pelas empresas FVB Construção e Sinalização de Trânsito e Mobilicidade Tecnologia, que havia ficado em segundo lugar no certame, chegou a ser convocado para apresentar documentos exigidos em edital com o objetivo de caminhar para a validação e iniciar a operação do estacionamento rotativo.

No início de abril, porém, a Justiça suspendeu a concorrência a pedido da Zona Azul Brasil Serviços Administrativos Ltda., uma outra empresa que havia sido desclassificada pela Prefeitura – assim, como a Easy Parking, que havia ficado em primeiro lugar no certame –, sob o argumento de que não cumpriu a totalidade das exigências. A juíza Ana Lucia Fusaro considerou que a administração deveria ter dado à empresa a oportunidade de retificar os erros.

O dono da Newstec é parceiro de negócios de Patrick Hideo Suguiyama Okada, dono da FVB. Os dois são proprietários da Alphanext Investimentos e Participações. Além disso, Arem é figura conhecida nos bastidores políticos de São Caetano, seja pelo fato de ser filho de Márcio Rovai Arem, que era constantemente visto com o ex-secretário Geová Maria Faria ou com o assessor especial Marcelo Auricchio, irmão do prefeito.

O Diário questionou a Prefeitura e Aren. O Paço ignorou as perguntas. O empresário disse que não iria comentar.