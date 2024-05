Podcast ‘Política em Cena’ marca celebração dos 66 anos do Diário

O aniversário de 66 anos do Diário, que é comemorado hoje, vai marcar a ampliação da programação jornalística digital do jornal. A partir desta quarta-feira, será apresentado nas redes sociais do veículo de comunicação mais tradicional do Grande ABC o podcast de entrevistas Política em Cena, apresentado pela jornalista Mariana Gutierrez. Pré-candidato a prefeito de São Bernardo, o ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) será o primeiro convidado, que terá edição semanal.

“A Entrevista da Semana, publicada às segundas-feiras em nossa edição de papel, transformou-se, em seus seis anos de existência, em um dos marcos da imprensa regional. Todos os personagens relevantes para o Grande ABC passam por esta página. Com o podcast, queremos reproduzir a experiência também em nossas plataformas digitais”, diz o diretor de Redação do Diário, Evaldo Novelini.

Para o gerente de Mídias Digitais do jornal, Rafael Santos, a criação do podcast político atende à demanda do Grande ABC por informação qualificada no momento em que as sete cidades se preparam para escolher seus representantes nos poderes Executivo e Legislativo, em outubro. “A marca Diário do Grande ABC reitera seu compromisso com seus leitores nas sete cidades por meio do lançamento do podcast Política em Cena, visando fornecer informações essenciais para os eleitores até o momento decisivo do voto.”

Para viabilizar o projeto, o jornal fez investimentos em equipamentos técnicos e recursos humanos. A empresa contratou a jornalista Mariana Gutierrez, formada pela FMU (Faculdades Metropolitanas Unidas) e ex-repórter da Eco TV, para apresentar o programa. “Acredito que o podcast irá contribuir com a principal missão do Diário, que é levar informações para nossa audiência e ajudar em um ano tão importante para a região”, diz a profissional.

O podcast Política em Cena, que será transmitido ao vivo dos estúdios da DGABC TV, no quarto andar da sede do Diário, na Rua Catequese, em Santo André, poderá ser visto nos perfis do jornal no YouTube, Facebook e Instagram. Ao todo, as redes do veículo possuem mais de 340 mil seguidores.

O Política em Cena terá a missão de aproximar os candidatos a prefeito e a vereador do eleitor das sete cidades, promovendo o debate, a discussão de propostas e o esclarecimento de dúvidas da população para a busca das melhores opções de voto. Serão convidados políticos de todos os municípios do Grande ABC.

Ex-vice-prefeito e ex-deputado federal, Marcelo Lima será o primeiro entrevistado do programa, que será realizado no formato tradicional de bate-papo. O pré-candidato a prefeito pelo Podemos será submetido à serie de perguntas formuladas por Mariana Gutierrez durante uma hora.

Embora o Política em Cena seja transmitido ao vivo, o conteúdo do podcast ficará armazenado nas plataformas digitais do Diário e poderá ser acessado a qualquer momento pelos leitores e espectadores.

Tradição consolidada no impresso se estende às plataformas digitais

Ao completar 66 anos de circulação ininterrupta no Grande ABC, o Diário vai intensificar sua presença digital. O lançamento do podcast Política em Cena é fruto desta política do jornal. A publicação das edições impressas, todavia, está assegurada,

“Temos um compromisso sagrado com o Grande ABC e com os quase três milhões de moradores das sete cidades, de mantermos a divulgação de notícias com credibilidade e responsabilidade. Fazemos isso pelo fortalecimento das instituições e pelo máximo respeito que temos pelos leitores, que são os verdadeiros donos do jornal. Por isso, investimos em tecnologia sem abrir mão da tradição”, pontua o empresário Ronan Maria Pinto, acionista do Diário.

Com quase quatro anos no comando geral do veículo de comunicação, a serem completados em setembro, o diretor superintendente Marcos Sidnei Bassi conta que, a cada dia, crescem seu respeito e admiração pela equipe que conduz. “É um trabalho difícil, árduo e desafiante, mas ao mesmo tempo um ofício que enche de orgulho todos que participam desse processo. Parabéns, Diário! Parabéns a todos os funcionários técnicos, administrativos e jornalistas.”

A qualidade da equipe de profissionais do jornal também é destacada pelo diretor de Redação, Evaldo Novelini. Ele lembra da contribuição dos jornalistas na fiscalização dos donos do poder e na divulgação de histórias que melhoram a qualidade de vida dos moradores das sete cidades do Grande ABC.

“O Brasil só ficou sabendo da crise no Hospital da Mulher de São Bernardo, onde há suspeita de seis mortes decorrentes de negligência e erros médicos, porque nossos jornalistas estão atentos a ouvir as demandas da população”, exemplifica Novelini, citando a série de denúncias realizadas por pacientes e familiares conduzidas pela repórter Thainá Lana.

Gerente de Mídias Digitais, Rafael Santos diz que a presença do jornal na internet amplifica a potência do jornalismo produzido no Grande ABC. “Ao longo dessas seis décadas e meia, o Diário tem sido uma fonte confiável de informação, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural das sete cidades. Seu compromisso com a imparcialidade, qualidade jornalística e ética profissional são dignos de reconhecimento e admiração.”