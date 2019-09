Vice-campeão do US Open, Medvedev vence outra e fará semifinal em São Petersburgo

20/09/2019 | 22:48



Atual vice-campeão do US Open, o tenista russo Daniil Medvedev manteve o seu bom momento ao vencer o seu compatriota Andrei Rublev por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, nesta sexta-feira, e garantir vaga nas semifinais do Torneio de São Petersburgo, na Rússia.

Hoje na quinta posição do ranking mundial, Medvedev disputa no seu país a sua primeira competição depois de ter feito uma final épica com o espanhol Rafael Nadal no Grand Slam realizado em Nova York. E o seu próximo rival no ATP 250 russo será o bielo-russo Egor Gerasimov, que nas quartas de final eliminou o italiano Matteo Berrettini com parciais de 7/6 (7/5) e 7/6 (7/3).

Antes de ser vice-campeão do US Open, onde perdeu o título para Nadal em uma decisão de cinco sets, Medvedev avançou para três finais seguidas em agosto, quando faturou o Masters 1000 de Cincinnati e foi batido nas finais de Washington e Montreal.

A outra semifinal em São Petersburgo será entre o croata Borna Coric e o português João Sousa. O primeiro deles avançou ao bater o norueguês Casper Ruud, de virada, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3. Já o segundo despachou o casaque Mikhail Kukushkin por 7/6 (10/8) e 6/2.

NA FRANÇA - No Torneio de Metz, outro evento de nível ATP 250, também foram definidos os quatro semifinalistas, sendo que três são franceses. Um deles é o francês Benoit Paire, terceiro cabeça de chave, que bateu o seu compatriota Gregoire Barrere por 7/6 (7/4) e 6/4 e na próxima fase terá pela frente o esloveno Aljaz Bedene, que eliminou o espanhol Pablo Carreño Busta com parciais de 6/4 e 7/5.

Já a outra semifinal reunirá dois tenistas da casa: Lucas Pouille e Jo-Wilfried Tsonga. O primeiro superou o sérvio Filip Krajinovic, de virada, com 4/6, 7/5 e 6/2. Já o segundo contou com a desistência do georgiano Nikoloz Basilashvili, por motivo de lesão, quando vencia o terceiro set por 4 a 1. Antes disso, Tsonga foi batido na parcial inicial por 7/5 e depois ganhou a segunda por 6/3.

FEMININO - Já nos eventos femininos do dia, destaque para o avanço da alemã Angelique Kerber às semifinais do Torneio de Osaka, no Japão. Ela assegurou classificação após a norte-americana Madison Keys abandonar o duelo quando perdia o terceiro set por 2 a 1, também por motivo de lesão. Antes disso, Kerber venceu a primeira parcial por 6/4 e perdeu pelo mesmo placar a segunda.

A sua próxima adversária sairá do duelo entre Anastasia Pavlyuchenkova e a japonesa Misaki Doi, que foi interrompido pela chuva quando a russa vencia o set inicial por 2 a 0 e só será concluído neste sábado.