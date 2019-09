Região realiza atividades pelo Dia da Árvore, hoje

Yasmin Assagra



21/09/2019 | 07:00



Quando a primavera se aproxima (23 de setembro até 22 de dezembro) também é celebrado o Dia da Árvore – hoje – em todo o Brasil. O objetivo da data é conscientizar a população sobre a importância da preservação das plantas e florestas, além de incentivar a proteção de todo o meio ambiente.

As comemorações na região tiveram início na manhã de ontem, com caminhada e plantio no Parque Estoril, no Riacho Grande, em São Bernardo. A atividade reuniu cerca de 20 pessoas e, entre as espécies, estão aracá, sibipiruna, pau-viola e guapuruvu.

Para a aposentada Celia Marega Lang, 64 anos, que participou da caminhada, foi motivo de “orgulho e boas lembranças”. Celia soube da ação durante participação em palestra sobre reciclagem e logo organizou um encontro com as amigas para reforçar a equipe no plantio de mudas. “Sempre quis plantar uma árvore. Fico até emocionada quando vejo as queimadas que estão acontecendo em todo o País, e por isso acho que quanto mais ávores forem plantadas, melhor”, comenta. Quando questionada se voltaria para a caminhada, não esconde a satisfação de ter participado e garantir presença na próxima. “Irei quantas vezes ainda conseguir. Foi uma manhã agradável.”

Para hoje, as programações seguem em Santo André, no Atrium Shopping, com a cerimônia de premiação do 2º Concurso de Fotografia dos Parques de Santo André, com distribuição de mudas para o público. Em Mauá haverá plantio de 60 mudas de ipês-amarelos na entrada da cidade.

Já em Diadema, o encontro ocorre no 3° Festival da Cultura Japonesa, durante o qual serão plantadas dez mudas de cerejeira. Ribeirão Pires vai promover atividades de conscientização sobre a importância da Mata Atlântica.

Os municípios de São Caetano e Rio Grande da Serra não responderam sobre ações programadas.