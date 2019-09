20/09/2019 | 17:11



Um rapaz chamado Luan Santos, que se diz ex-repórter do SBT, publicou nas redes sociais que teria tido um caso com Pedro Scooby em 2017, quando ele ainda era casado com Luana Piovani.

Após Scooby negar o affair e Luana também comentar o caso, agora, o surfista irá processar criminalmente Luan, que ele afirma estar mentindo.

Segundo o colunista Leo Dias, mesmo com Pedro fora do país, seus advogados irão entrar com o processo o mais rápido possível, se não nessa sexta-feira, dia 20, na segunda-feira, dia 23.