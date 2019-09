Série brasileira em português e Libras estreia na TV aberta

Vinícius Castelli



21/09/2019 | 07:46



Com estreia marcada para quinta-feira, no Dia Nacional dos Surdos, a partir das 19h15, a TV Cultura coloca no ar a produção Crisálida, primeira série brasileira de ficção bilíngue, em Libras e português. A obra terá momentos de diálogos em português e outros em língua de sinais. E durante todo o tempo, o telespectador contará com um tradutor em Libras.

Ao longo de quatro episódios, a série narra histórias de jovens surdos e dos desafios que enfrentam diante de uma sociedade pensada apenas para quem escuta.

No episódio de estreia, Jaks, um negro ouvinte, e Morgana, moça branca e surda, vivem uma relação que está em risco permanente o tempo todo.

Dramas familiares, sociais e psicológicos vividos por essas pessoas permeiam a obra. Tanto que o episódio seguinte conta de Valentina e Alan, casal surdo e seus conflitos por criar uma filha de 4 anos que escuta.