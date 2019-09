Peça fala sobre violência nas cidades na atualidade

Vinícius Castelli



21/09/2019 | 07:50



A necessidade de colocar para fora do corpo seu grito de desespero. De falar o que precisa ser dito com urgência. É a partir desse momento intenso que nasce a peça Projeto Terra Pátria, atração hoje, a partir das 20h, na Escola Nacional de Teatro (Rua Senador Flaquer, 958), em Santo André. As entradas custam R$ 15 e R$ 30 e podem ser compradas no local.

A peça trata de homem que, no momento em que começa a palestrar, suas falas se deslocam e tudo se torna um grande manifesto. Ao longo do espetáculo, o público se depara com questionamentos como ‘por que as pessoas acham que levarão alguma coisa daqui para algum lugar melhor?’, ou, ‘por que teimamos em achar que essa terra é nossa a ponto de podermos pisar nela como queremos?’.

A sugestão é compartilhar sensações como o desconforto, a estranheza e a violência brutal naturalizada do cotidiano urbano e colocar todo mundo para pensar. Segundo Cássio Rothschild, responsável pela concepção da obra e ator da mesma, o espetáculo tem se tornado cada vez mais atual, tendo em vista o momento político que o País atravessa. “Ele abarca a violência do Estado no cenário urbano, por meio de uma suposta ‘palestra-manifesto’ de um ex-militar aposentado”, explica.