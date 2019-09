HB20 sobre mutação, mas com ressalvas

Nilton Valentim



20/09/2019





A segunda geração do HB20 foi apresentada pela Hyundai. O segundo carro mais vendido do País no ano (70.391 unidades entre janeiro e agosto) foi repaginado com base no conceito de design que a montadora coreana denomina ‘esportividade sensual’.

Entre as mudanças se destacam a nova grade dianteira, com efeito cascata, os faróis, que acompanham lado a lado os vincos do capô. As linhas que cortam a silhueta lateral se iniciam no conjunto óptico, aparecem entre as janelas e as maçanetas e terminam, no meio da porta traseira. Outro vinco surge nas bases das portas.

Novidades são bem-vindas, mas a apresentação do ‘novo’ carro a quem já possuía um HB20 não se mostrou tão promissora. Durante a semana de lançamento, a equipe de reportagem fez um teste exibindo as imagens do carro a antigos proprietários, principalmente motoristas de aplicativos, e a maioria deles desaprovou. “Perece um Ka antigo”. “Lembra o New Fiesta”, foram algumas das exclamações sobre o carro.

Agora é esperar até a primeira quinzena de outubro para comprovar (ao vivo e em cores) como o carro ficou. Esta é a previsão da Hyundai para que a versão hatch chegue às concessionárias da marca.

O novo HB20 custará entre R$ 46.490 e R$ 81.290. No modelo hatch, são seis configurações, com motores 1.0, 1.0 turbo (ambas com três cilindros) e 1.6. O sedã HB20S tem cinco. E o aventureiro HB20X tem quatro opções.

A configuração Diamond Plus, top de linha, traz frenagem autônoma, alerta de mudança de faixa e câmera de ré, entre outros itens.