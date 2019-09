Pleno emprego de um Grande ABC industrial

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/09/2019 | 07:00



A vocação industrial do Grande ABC. No começo do século, o geógrafo Teodoro Sampaio chamou São Bernardo de “a terra da chita” (tipo de pano barato produzido pelas nossas primeiras tecelagens).

Pela vontade do governo imperial e republicano, seríamos meramente cinturão agrícola para servir à Capital. Os imigrantes não seguiram o oficial e abriram o parque moveleiro de São Bernardo. O problema maior: a mão de obra especializada.

Há um século, a fábrica Lucinda, do bairro Ipiranguinha, distrito de Santo André, recorria aos jornais de São Paulo em busca de bons tecelões e oferecia:

- Casas para os operários.

- Armazém tipo cooperativa para a venda de mercadorias.

- Trabalho contínuo de 48 horas semanais.

Junto ao apelo ‘precisa-se’, a recomendação: ‘Tratar na fábrica’.

Mais recentemente, há 30 anos, chamou a atenção um anúncio da Termomecanica, de São Bernardo: “Termomecanica procura mecânicos experientes de mão cheia que dominem bem esta difícil profissão”.

Maury de Campos Dotto, diretor antigo do Diário, um dos fundadores do News Seller, em 1958, lembra que o semanário expunha a página de empregos nas estações ferroviárias. Era comum o interessado arrancar os anúncios e se apresentar nas fábricas.

O lendário empresário Salvador Arena, da mesma Termomecanica, além do anúncio inusitado, revelava, também há 30 anos, que pretendia abrir escola para formar mecânicos, segundo reportagem publicada pelo Diário em setembro de 1989, com a assinatura da repórter Ana Cristina da Conceição.

Trinta anos atrás, apenas. E veio a chamada desindustrialização, que provocou uma verdadeira coleção de pavilhões vazios nas sete cidades. O que aconteceu? São várias as explicações, mas a verdade é que o Grande ABC tem ainda um elenco importante de marcas industriais.

Os anúncios de ‘precisa-se’ caíram em desuso. Mas aí está a história para lembrar que os antigos chefes de seções pessoais, hoje RHs, tinham como trabalho postar-se junto às mesmas estações ferroviárias dos anúncios do News Seller à procura de mão de obra. Não faz tanto tempo assim.

Diário há 30 anos