Após alfinetadas no passado, William Waack pretende gravar programa com Cris Dias

19/09/2019 | 18:11



Para quem não se lembra, em 2016, Cris Dias e William Waack tiveram um grande desentendimento ao vivo nas transmissões da Olimpíadas no Rio. Apesar da confusão na época, parece que agora as coisas já esfriaram entre os dois. Inclusive, o jornalista provavelmente irá participar de um episódio do programa de Cris Dias no Click Tube, nova plataforma integrada no Youtube.

A informação é do colunista Flávio Ricco, que, em conversa com Waack, confirmou a informação. Contudo, ainda não há uma data para as gravações.

- Assim que a gente conseguir se encontrar. Compatibilidade total de gênios e incompatibilidade total de agendas, disse o âncora do novo jornal da CNN.

Ele ainda promete comentar muito sobre o episódio, além de contar mais sobre seus desafios profissionais na nova emissora que chegou no Brasil.