19/09/2019 | 16:11



Todos sabem que o relacionamento de Rafaella, irmã de Neymar, e Gabigol é cheio de idas e vindas. Recentemente, como mostramos aqui no ESTRELANDO, os dois apareceram assumidíssimos nas redes sociais no aniversário do jogador e inclusive fizeram comentários bem carinhosos nas fotos postadas. Mas, ao que tudo indica, algumas coisas mudaram novamente.

Além de Gabigol ter sido flagrado em festa na casa da cantora Anitta e ter rolado uma desconfiança de um possível romance, as suspeitas ficaram um pouco mais intensas após Rafaella apagar todas as fotos com o jogador de seu Instagram! Agora, seu feed é todo ocupado por selfies.