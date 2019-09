Correção: Sem vencer últimos amistosos, Brasil cai para 3º no ranking da Fifa

19/09/2019 | 15:26



A nota enviada anteriormente continha erros no primeiro e no segundo parágrafo. A atualização do ranking da Fifa não ocorre mais em todos os meses e a última vez que a listagem havia sido atualizada foi em julho, não em agosto. Segue a versão corrigida:

O empate contra a Colômbia e a derrota para o Peru em amistosos realizados neste mês nos Estados Unidos custaram caro à seleção brasileira no ranking da Fifa. Na nova atualização da lista feita pela entidade, divulgada nesta quinta-feira, o time comandado pelo técnico Tite caiu uma posição e agora está em terceiro lugar. Foi ultrapassado pela França, que venceu duas partidas pelas Eliminatórias para a Eurocopa de 2020 neste mesmo período levado em conta para definir a pontuação das seleções.

Em relação ao ranking de julho, último mês em que a Fifa atualizou anteriormente a sua listagem, o Brasil caiu de 1.726 para 1.719 pontos, enquanto os franceses subiram de 1.718 para 1.725. A liderança segue com a Bélgica, que também obteve duas vitórias pelas Eliminatórias da Eurocopa recentemente e está no momento com 1.752.

A atualização do ranking em setembro leva em conta os resultados da última data Fifa, que contou com 78 amistosos oficiais, 60 jogos eliminatórios para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar, e 74 partidas qualificatórias para competições continentais (Eurocopa de 2020 e Copa da Ásia de 2023).

Outra seleção que subiu na lista deste mês foi Portugal, do atacante Cristiano Ronaldo, passando do sexto para o quinto lugar - ultrapassou o Uruguai, que disputou amistosos nos Estados Unidos. Os outros países que ocupam o Top 10 são: Inglaterra (quarta colocada), Espanha (sétima), Croácia (oitava), Colômbia (nona) e Argentina (10.ª).

Grandes seleções mundiais ainda estão abaixo do Top 10. São os casos da Holanda, em 13.º lugar, da Itália, em 15.º, e da Alemanha, em 16.º. O Peru, atual vice-campeão da Copa América e que derrotou o Brasil no amistoso realizado em Los Angeles, ocupa a 19.ª colocação.

O maior avanço entre agosto e setembro foi obtido pela seleção de Granada, que subiu 13 colocações e passou para a 160.ª no geral. As maiores quedas ocorreram com a Nicarágua e com Eswatini (antiga Suazilândia), que caíram 11 colocações cada. O país da América Central está na 148.ª posição e o da África, na 150.ª.

Confira os 20 primeiros colocados do ranking da Fifa:

1) Bélgica, 1.752 pontos

2) França, 1.725

3) Brasil, 1.719

4) Inglaterra, 1.662

5) Portugal, 1.643

6) Uruguai, 1.639

7) Espanha, 1.631

8) Croácia, 1.625

9) Colômbia, 1.622

10) Argentina, 1.614

11) Suíça, 1.604

12) México, 1.603

13) Holanda, 1.586

14) Dinamarca, 1.584

15) Itália, 1.583

16) Alemanha, 1.580

17) Chile, 1.576

18) Suécia, 1.560

19) Peru, 1.551

20) Senegal, 1.546