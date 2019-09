Sabesp inicia outra obra para acabar com falta d’água em Santo André

Yasmin Assagra



19/09/2019 | 07:00



A Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) e a Prefeitura de Santo André iniciaram, ontem, a implantação de adutora que levará água do SIM (Sistema Integrado Metropolitano) aos bairros da região da Vila Vitória e do Jardim Miguel Ângelo, beneficiando diretamente em torno de 280 mil moradores. Com investimento de R$ 3,5 milhões, os trabalhos têm previsão de término em 60 dias.

Segundo o superintendente da unidade de negócios centro da Sabesp, Roberval Tavares de Souza, as intervenções serão na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo e imediações, com início na esquina da Rua Bororós. Entre os bairros beneficiados pela obra estão Vila Novo Oratório, Jardim Junqueira, Jardim Progresso e Vila Luzita.

“Com a interligação da adutora ao sistema integrado, vamos conseguir distribuir mais água para outras regiões, solucionando outra parte desse problema com os abastecimentos de água no município. Com isso, vamos conseguir jogar cerca de 300 litros a mais de água nesse sistema”, explicou Roberval Tavares.

O empreendimento faz parte do segundo pacote de obras da Sabesp na cidade – anunciada no dia 11 de setembro e com investimento de R$ 17 milhões . Conforme o projeto, nesta ampliação serão empregados cerca de 580 metros de tubulação. O prefeito Paulo Serra (PSDB), que participou do início das obras, reafirmou que o objetivo é solucionar a questão da falta d’água que atinge várias regiões do município até dezembro. “Vamos trabalhar para, de forma definitiva, resolver problema que atormenta boa parte da população, que é ficar sem água. E também modernizar toda rede de distribuição.”

Para orientações, os moradores podem entrar em contato com a Sabesp pelos telefones 195 (atendimento 24 horas) e 0800 011911 (de segunda a sexta-feira, das 7h às 21h, e aos sábados, das 7h às 13h) ou pela agência virtual no endereço www.sabesp.com.br.

OUTRAS OBRAS

Além desse projeto, o segundo pacote de obras prevê que, a partir de 2 de outubro, tenha início a duplicação da adutora que abastece a área do Parque Miami e Recreio da Borda do Campo, beneficiando outras 35 mil pessoas até o fim de novembro. Também na região do Recreio da Borda do Campo, a companhia terá a terceira obra do lote, com a implantação de redes de distribuição e ligações de água que vão beneficiar os 17 mil moradores que hoje não contam com abastecimento regular.