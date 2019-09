Moradores têm medo de novo deslizamento em São Bernardo

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



18/09/2019 | 10:34



Moradores da Rua Jesus de Nazareth, no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo, temem sofrer com deslizamentos em local onde já houve incidente semelhante em março deste ano. Na ocasião, a movimentação de terra resultou na interdição de um imóvel.

Em julho, o Diário mostrou que moradores chegaram a acionar o MP (Ministério Público) para que fosse construído muro de arrimo no local. A Prefeitura iniciou obras nas imediações em agosto, mas, segundo os munícipes, o morro que está recebendo as intervenções não foi o afetado e o trabalho está sendo feito no barranco ao lado.

“O muro da minha casa foi atingido, a casa de um vizinho de frente, foi interditada, mas nesse local ninguém está fazendo nada”, reclamou a faxineira aposentada Custódia das Graças, 66 anos.

Também aposentada, Maria Aparecida Salomão, 76, teme que, com a chegada da época de chuvas, o problema ocorra novamente.

Em nota, a Prefeitura informou que já solicitou junto à empresa responsável a execução de obras em ambos os lados da via, levando em consideração o fato de já ter havido ocorrência de deslizamento no local.