Anitta passou três dias tentando terminar namoro com Pedro Scooby, mas o surfista ainda tenta manter contato com ela

17/09/2019 | 11:10



Pedro Scooby e Jojo Todynho se envolveram em uma intriga pelo fato de o surfista ter ido ao mesmo camarote em que a funkeira estava com Anitta. Porém, o rolo não acabou por aí e a voz de Que Tiro Foi Esse voltou aos Stories para contar um novo capítulo do término mais comentado dos últimos tempos.

Scooby tinha dado uma declaração dizendo que Anitta teria terminado com ele por telefone, mas Jojo resolveu desmentir essa história. Ela contou na rede social que desde o dia do Criança Esperança a voz de Bola Rebola estava tentando terminar com o ex-marido de Luana Piovani, mas ele não aceitava o fim. A cantora pop continuou com a tentativa de romper o namoro durante três dias, até que chegou a decisão de mandar uma mensagem definitiva.

E o babado ainda não acabou! Além disso, Jojo também contou que Scooby ainda tenta arrumar maneiras de falar com Anitta, mesmo que ele seja bloqueado no celular da musa:

- Eu sou da simples tese: se a pessoa ficou em uma entrevista Eu estou tentando deixar ela viver a vida dela. E toda hora arruma telefone novo para ligar, arruma Instagram dos outros para mandar mensagem e liga para parente, liga para não sei o que e quer ir para internet dar declaração que não é verdadeira. Conta a verdade!