Sabrina Sato acompanha a final do samba-enredo da Gaviões e chama a atenção com acessórios

Sabrina Sato mostrou mais uma vez na última sexta-feira, dia 13, que além de muito samba no pé ela também manda super bem nos figurinos para acompanhar a sua escola de samba do coração, a Gaviões da Fiel. E foi nessa mesma noite em que a artista marcou presença na grande final da escolha do samba-enredo da escola de samba alvinegra paulista.

E a apresentadora apareceu na quadra da escola vestida com um conjuntinho todo brilhante. Conforme a mãe de Zoe colocava o samba no pé, os pedacinhos brilhantes mexiam muito. Além disso, o figurinista achou até uma boa ideia brincar com a verruga que Sabrina tem no meio da testa e colocou um brilho também.

Mas o que chamou mesmo a atenção de todos foi o acessório que a apresentadora escolheu para combinar com o look. Um óculos todinho forrado com os mesmos brilhantes do conjunto que ela vestia. Até parece que nós já vimos esse acessório em algum clipe da Lady Gaga!? Ousada, mas arrasou!