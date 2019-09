RB Leipzig empata confronto direto com o Bayern e se mantém na ponta do Alemão

14/09/2019 | 16:01



O RB Leipzig mostrou, neste sábado, que não vai oferecer facilidade ao poderoso Bayern de Munique na disputa da atual temporada do Campeonato Alemão. Jogando na Red Bull Arena, as duas equipes empataram em 1 a 1 em duelo que valia a liderança da competição.

O atual heptacampeão alemão até saiu na frente com gol do polonês Robert Lewandowski, logo aos três minutos de jogo, mas cedeu a igualdade no fim do primeiro tempo, nos acréscimos, decretada com gol de pênalti do meia sueco Emil Forsberg.

Com o resultado, a equipe do leste do país garantiu a ponta, agora com dez pontos, e deixou o adversário bávaro dois pontos atrás na tabela de classificação, em terceiro. O segundo colocado é o Borussia Dortmund, que tem nove pontos após quatro rodadas.

O brasileiro Matheus Cunha, que voltou de uma série de amistosos pelo Brasil com a seleção olímpica na semana que passou, esteve no banco de reservas do RB Leipzig e só entrou na partida aos 36 minutos do segundo tempo.

Pelo Bayern de Munique, Philippe Coutinho, por sua vez, que também esteve atuando em amistosos, mas pela seleção principal do Brasil nos Estados Unidos, substituiu Thiago Alcântara no instantes finais do jogo - a partir dos 42 minutos da etapa complementar - do confronto direto e pouco pôde mostrar.

Na próxima rodada do Campeonato Alemão, o RB Leipzig tentará segurar a liderança visitando o Werder Bremen no sábado. Já o Bayern de Munique volta ao Allianz Arena, na mesma data, para receber o Colônia.