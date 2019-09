Com gol de Luiz Araújo, Lille derrota Angers e assume o terceiro lugar no Francês

13/09/2019 | 21:12



Com um gol do atacante brasileiro Luiz Araújo, o Lille venceu o Angers por 2 a 1, nesta sexta-feira, em casa, pela quinta rodada do Campeonato Francês. Com o triunfo, a equipe assumiu o terceiro lugar, com nove pontos, mesma pontuação do adversário, que perdeu a chance de alcançar a liderança e caiu para a quinta posição.

Victor Osimhen abriu o placar, aos 37 minutos, ao aproveitar rebote na falha do goleiro Butelle. O Lille ampliou a vantagem, aos oito da etapa final, com Luiz Araújo. O brasileiro roubou a bola da zaga adversária e escapou pela meia direita para finalizar para as redes na saída do goleiro. O Angers descontou a três minutos do fim da partida, com Stephane Bahoken.

No outro jogo desta sexta-feira pelo Francês, o Lyon, do técnico brasileiro Sylvinho, só empatou com o Amiens, no campo do rival, por 2 a 2. Christophe Jallet abriu o placar para o time da casa, em cobrança de falta. Moussa Dembélé, com muito oportunismo, fez dois gols ainda no primeiro tempo, aos nove e aos 34 minutos, para virar o placar. Porém, Mathiee Bodner, aos 45 da etapa final, garantiu um ponto para o Amiens.

O Lyon é apenas o sexto colocado, com oito pontos, enquanto o Amiens, com quatro, é o 17.º colocado e corre o risco de entrar na zona de rebaixamento nesta rodada.