Em curso on-line, Bob Wolfenson ensina a buscar o retrato ideal

Miriam Gimenes



15/09/2019 | 07:19



O fotógrafo Bob Wolfenson, que tem quase cinco décadas de experiência atrás de uma lente, compartilhará seu conhecimento no curso online de fotografia Em Busca do Retrato Ideal. Nele, falará sobre fotografia de pessoas, em parceria com a Fotoweb Academy, do fotógrafo Roberto Cecato.

Serão ministradas 20 aulas, que variam de 20 a 40 minutos, cujos inscritos poderão acessar on-line durante um ano, possibilitando que o acompanhem no ritmo mais adequado a cada um, sem necessidade de presença física em dias e horas determinados.

O curso proporá exercícios aos participantes a cada etapa, além de realizar um concurso para eleger as 20 melhores fotos, cujos autores passarão um dia no estúdio de Wolfenson para aprimorar seus conhecimentos.

As inscrições serão abertas na quinta-feira – com encerramento no dia 29 – e podem ser feitas no site www.fotoweb.academy.com/inscreverbob. Em transmissão no mesmo dia, serão dados todos os detalhes do curso, como as aulas serão divididas e informações de preço.<TL>