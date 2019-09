Pedro Scooby surpreende ao responder se voltaria com Luana Piovani: - Agora não

13/09/2019 | 13:10



E a entrevista que Pedro Scooby deu ao colunista Leo Dias ainda está dando o que falar! Além das revelações sobre o término com Anitta, o surfista respondeu algumas perguntas feitas pelos internautas na última quinta-feira, dia 12, e foi mega sincero nas respostas. Um fã questionou se Scooby voltaria com Luana Piovani - e ele deixou no ar que os dois até que poderiam reatar um dia.

- Eu só posso dizer agora, né? Agora não. Mas acho que ela também não voltaria para mim, então está tudo certo. Não sei o que pode acontecer amanhã na minha vida, não posso dizer, disparou.

Outra internauta perguntou se os términos com Anitta e Luana eram definitivos.

- Nada na vida é definitivo, afirmou Scooby.

Bem direto, né?