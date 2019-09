PA do Taboão reabre com prioridade para moradores

Aline Melo



13/09/2019 | 07:00



A Prefeitura de São Bernardo reabriu na manhã de ontem o PA (Pronto Atendimento) do Taboão. O equipamento, que fica ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde), estava fechado desde 2015. A administração investiu R$ 705 mil na reforma da UBS – que estava em obras desde fevereiro – e nas adaptações para reinauguração do PA. Durante evento de entrega, o prefeito Orlando Morando (PSDB) destacou que o SUS (Sistema Único de Saúde) obriga que todas as pessoas sejam atendidas, mas que no PA Taboão haverá prioridade para os moradores da cidade. O bairro tem cerca de 29 mil pessoas.

Morando declarou que, após a conclusão das obras de reforma, figuras que transitam na política de Diadema foram vistas realizando filmagens do equipamento. “Não sei se era candidato ou vereador, provavelmente falando para as pessoas procurarem aqui. O SUS obriga a gente a atender a todos, mas cada prefeitura tem o seu orçamento”, pontuou. Em 2012, cerca de 55% dos serviços de emergência do bairro eram para moradores de Diadema, que faz divisa com a localidade. Segundo dados da administração, em 2019, os serviços de emergência atenderam 12% de munícipes de cidades vizinhas.

“Não é uma acusação nem uma crítica, mas nosso orçamento é para atender São Bernardo. Não vamos negar atendimento, mas a preferência é para quem é da cidade”, concluiu. O tucano fez um apelo à população para que não empreste comprovantes de residência para que moradores de outros municípios sejam atendidos no PA Taboão.

O prefeito disse que a reabertura do serviço foi compromisso de campanha e corrige erro da gestão anterior. “O Taboão é o bairro mais distante do PS (Pronto-Socorro) Central.”

O equipamento vai contar com equipe médica socorrista para adultos e crianças, serviço de medicação e casos de urgências. A expectativa é realizar cerca de 4.400 atendimentos por mês. O local conta com base descentralizada do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Reformada, UBS é quarta da cidade a ampliar horário de atendimento até 22h

A Prefeitura de São Bernardo reabriu, na manhã de ontem, a UBS (Unidade Básica de Saúde) Taboão, que estava fechada desde fevereiro para reformas. O equipamento beneficia os mais de 29 mil moradores do bairro e passará atender até as 22h, dentro do programa do governo federal Saúde na Hora. Esta é a quarta UBS a ter o horário de funcionamento ampliado.

O secretário de Saúde do município, Geraldo Reple Sobrinho, agradeceu a compreensão da população. “A unidade tinha vários problemas, o setor de odontologia estava quase se descolando e essas melhorias eram muito necessárias”, explicou.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) afirmou que em dezembro, quando 22 UBSs estiverem com o horário ampliado – das 7h às 22h – em vigor, será o equivalente à abertura de seis novos equipamentos. “E o atendimento de UBS é completo, vacina, entrega de remédio, todo procedimento que é feito no período convencional agora é feito aqui até as 22h”, disse.