12/09/2019 | 16:11



Luana Piovani finalmente se manifestou sobre a entrevista polêmica dada pelo ex-marido, Pedro Scooby. Durante o programa Fofocalizando desta quinta-feira, dia 12, o colunista Leo Dias leu uma mensagem enviada pela apresentadora, onde ela reage à informação de que Scooby a elogiou durante o bate-papo.

É o mínimo, né?, disparou Luana.

Além disso, a atriz alegou que passou por muita vergonha e humilhação enquanto o surfista namorava com Anitta, e que fez questão de dar um sacode no ex para colocá-lo no prumo. Bem direta, hein?