Baldy comparece ao Consórcio e apresenta alteração no traçado do BRT

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/09/2019 | 13:02



Após pouco mais de um mês, o secretário de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, Alexandre Baldy, compareceu ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC para detalhar o pacote de mobilidade anunciado pelo governador João Doria (PSDB) em julho. O mais aguardado, o BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus), que ligará a região à Capital, sofreu alteração e deverá fazer interligação com o terminal Sacomã e não somente na estação Tamanduateí, como foi apontado inicialmente.

Para isso, segundo Baldy, as obras deverão ter início no primeiro semestre de 2020, mas o secretário não detalhou nem ao menos o mês que as intervenções terão início.

“O Estado de São Paulo está modelando o projeto do BRT ABC para que possa ser licitado até dezembro de 2019. Inclusive já houve alteração naquela que foi a divulgação inicial, incluindo algumas estações para que o destino não seja somente o Tamanduateí, mas sim o terminal Sacomã, para que possa integrar até o expresso Tiradentes”, disse Baldy.

Foi em julho que o governador João Doria apresentou o pacote de mobilidade para a região. Entre os projetos, estavam a mudança do modal da Linha 18 – Bronze do Metrô, inicialmente licitada por VLT e que passou a ser idealizada como BRT. A Linha 10 – Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) também foi lembrada pelo Palácio dos Bandeirantes e recebeu trens mais novos, que já estão em operação. O projeto da Linha 20 - Rosa do metrô foi desengavetado e tem previsão de interligar o Grande ABC até a Lapa.

Baldy compareceu ao Consórcio após dois cancelamentos de agenda consecutivos exatamente para detalhar o plano de mobilidade. A data inicial era o dia 6 de agosto, mas o secretário alegou problemas de agenda. Uma nova data foi agendada, mas também foi ignorada, desta vez, sem qualquer tipo de alegação.

Na reunião desta manhã estavam presentes o presidente da entidade e prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), o prefeito de Diadema, Lauro Michels (PV), o prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (PSB), o prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSB) e a vice-prefeita de Rio Grande da Serra, Marilza de Oliveira (PSD). A deputada estadual por São Bernardo, Carla Morando (PSDB) também participou do encontro.