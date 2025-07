GCM de São Bernardo anuncia novo comandante; veja nome

A GCM (Guarda Civil Municipal de São Bernardo) tem novo comandante: Eduardo dos Santos, que até então era inspetor-chefe, assume no lugar de Gleicis Fernandes, que passa a ser inspetora da GCM na região do Assunção. A mudança foi publicada em Diário Oficial nesta sexta-feira, 4 de julho.

O prefeito Marcelo Lima (Podemos) destacou que desde o início de sua gestão, a GCM tem atuado de maneira conjunta com as Polícias Civil e Militar para garantir a segurança da população. “Nossa corporação é formada por homens e mulheres de grande valor. Nossa gratidão à Gleicis, que esteve até então à frente da guarda, e nosso desejo de boa sorte ao novo comandante Eduardo”, afirmou.

Eduardo dos Santos tem 48 anos, dos quais 21 dedicados à segurança de São Bernardo. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de São Bernardo, é pós-graduado em Processo Civil e Ciências Criminais. “Me sinto realizado por ter alcançado o maior posto da nossa instituição e estar à frente de profissionais vocacionados e comprometidos com a segurança da nossa cidade”, afirmou.

O comandante ressaltou que nessas mais de duas décadas de atuação pode acompanhar a transformação da GCM, que passou a ter o protagonismo na segurança do município, juntamente com as demais forças de segurança, trabalhando de forma cada vez mais integrada.

DIÁLOGO

“Estar à frente desta importante instituição é ter a consciência que terei que trabalhar com muito afinco para manter os nossos agentes comprometidos e dar a nossa população a certeza que podem contar com a GCM para ajudá-los”, declarou. “Vislumbro fazer um comando de diálogo com a população, por meio de um policiamento de aproximação, comunitário, e ajudar os nossos agentes a implementar essa cultura”.

O secretário de Segurança de São Bernardo, Major Topalian, expressou sua confiança no trabalho da GCM. “São mudanças administrativas, necessárias no cotidiano do nosso trabalho, e que nos dão a tranquilidade de saber que todos os nossos profissionais estão prontos e aptos a ocupar cargos de comando, com experiência, responsabilidade e comprometimento”, pontuou.