Excesso de veículos provoca lentidão no SAI neste início de noite

11/09/2019 | 18:06



O SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresenta lentidão no início da noite desta quarta-feira (11) em ambas as rodovias por excesso de veículos. Na Anchieta o motorista precisa de paciência do km 20 ao km 17, em São Bernardo, no sentido São Paulo. Já a Imigrantes apresenta tráfego congestionado na saída do km 23, sentido Litoral.

Todas as outras rodovias do sistema seguem com tráfego normal. O tempo está bom e a visibilidade é boa.

O Sistema Anchieta-Imigrantes está em Operação Normal (5X5). A descida pode ser feita pela pista sul da via Anchieta e sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias.

Obras na Entrada de Santos - Em continuidade às obras de reformulação da entrada de Santos, a Ecovias - concessionária que administra o SAI - realizará, ao longo dessa semana, o remanejamento da adutora localizada na Avenida Bandeirantes (SP-148). Para a realização dos trabalhos será necessário a interdição da via, no sentido Santos, entre as noites desta segunda-feira (09) e a próxima sexta-feira (13), das 20h às 06h.

Os veículos que utilizam este trajeto deverão acessar a via Anchieta, na altura do km 64 e seguir até o km 59, para realizar o retorno em direção a Santos. Já os veículos de passeio que saem do Jardim Piratininga poderão acessar a Avenida Bandeirantes no sentido Cubatão, e seguir até o km 59 da via Anchieta, onde também deverão realizar o retorno para seguir para o bairro da Alemoa.