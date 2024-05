Ribeirão arrecada 2.5 toneladas de ração em especial do Tigela Cheia ao RS

Neste sábado (11), a Prefeitura de Ribeirão Pires promoveu edição especial do Tigela Cheia, resultando na arrecadação de 2.5 toneladas de ração destinadas aos cães e gatos vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento, realizado na Vila do Doce, contou com a participação ativa dos munícipes, que se uniram para oferecer suporte aos animais em meio à adversidade.

Diferentemente das edições anteriores do Tigela Cheia, onde as pessoas trocavam garrafas por ração para seus pets, desta vez a comunidade se uniu em um gesto de solidariedade, doando ração para auxiliar os animais que sobreviveram à tragédia no Sul do país. Toda a arrecadação será direcionada para alimentar os animais afetados pela calamidade, proporcionando-lhes cuidado em tempos difíceis.

“A solidariedade e o apoio mútuo são fundamentais em momentos como este. Ver nossa comunidade se unir para ajudar os mais necessitados é inspirador e demonstra o verdadeiro espírito de solidariedade que nos define como cidadãos de Ribeirão Pires”, destacou o prefeito da Estância, Guto Volpi.

Além da arrecadação de ração, a Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio do Fundo Social de Solidariedade, continua recebendo doações para ajudar as vítimas humanas do desastre. As doações podem ser entregues, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do Fundo Social e serão triadas e separadas em categorias adequadas para facilitar a distribuição aos necessitados no Rio Grande do Sul. Roupas não estão mais sendo recebidas pela grande quantidade de itens já doados.

Uma das maiores doações foi realizada por Eduardo Dias, do Cerealista Oliveira, que doou uma tonelada de ração. “Fica o pedido a todos que puderem, colaborem em doar rações para o Rio Grande do Sul, fazer uma campanha referente aos bichos que lá estão sem comida. O bem faz o bem, a força faz a união. A necessidade é muito grande, a qual estamos ciente, acompanhando os noticiários, redes sociais, tem muito bicho ainda a ser resgatado, por favor, colaborem”, disse.

Como forma de agradecimento pela participação ativa dos munícipes, aqueles que contribuíram com a arrecadação receberam mudas de árvores nativas, promovendo também a conscientização ambiental e o cuidado com o ecossistema local. Essa união de esforços não apenas ajuda a amenizar os impactos da tragédia, mas também fortalece os laços comunitários e o senso de responsabilidade ambiental.