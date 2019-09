Bill Skarsgård, ator que interpreta o palhaço Pennywise, revela que o quarto de sua filhinha é decorado com coisas de It

10/09/2019 | 18:10



Bill Skarsgård, o ator que interpreta o palhaço Pennywise, de It, revelou em entrevista ao Late Show com Stephen Colbert uma curiosidade um tanto quanto estranha. Segundo o ator, ele já está acostumando sua filhinha de 11 meses de vida com o personagem assustador. Isso porque seu quarto é todo decorado com brinquedos e posters do filme de terror!

- Eu ganhei um monte de produtos divertidos ao longo dos anos, então o pequeno quarto de bebê dela está lotado de ursinhos de pelúcia de Pennywise, explicou.

- Que legal, você está amolecendo o coração dela. Amolecendo seus pesadelos, pelo que parece, brincou o apresentador.

Inclusive, sua bebê já até o viu caracterizado. Ao que parece, sua mulher, Alida Morberg, deu à luz a bebê durante as gravações de It: Capítulo 2, e muitas vezes ele fazia ligações por vídeo durante as filmagens, totalmente vestido do personagem.

Skarsgård também contou durante a conversa quais são suas inspirações para interpretar o personagens

- Eu me inspiro em coisas estranhas. Eu gosto de assistir a esses documentários sobre animais e assim por diante. Enquanto eu preparava o personagem, fiquei tipo, Oh, eu acho que ele é um pouco de hiena, um pouco de urso pardo, contou.