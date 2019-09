10/09/2019 | 17:11



A última terça-feira, dia 9, foi um dia muito especial para Marcelo de Nóbrega, já que o apresentador deu as boas-vindas aos filhos trigêmeos, José, Emily e Murilo. Os pequenos são fruto da relação do filho de Carlos Alberto de Nóbrega com Lytha Gomes, e nasceram na Maternidade Pro Matre Paulista, em São Paulo.

Na gravação, é possível ver a expectativa dos futuros papais enquanto Lytha se prepara para passar pela cesárea, e então podemos ver os rostinhos das três crianças.

Na legenda do vídeo, Marcelo escreveu:

Um pouquinho de nossa felicidade no dia de ontem, 9/9/2019. [...] José, Emily e Murilo, sejam muito bem-vindos! Papai e mamãe amam demais vocês!