TJ-SP devolve cargo de prefeito de Mauá para Atila

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



09/09/2019 | 15:19



A 4ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), por três votos a zero, concedeu pedido de liminar para suspender o impeachment e fazer Atila Jacomussi (PSB) retomar a cadeira de prefeito de Mauá.



Pelos efeitos da decisão, tomada na tarde desta segunda-feira (9), o socialista retorna imediatamente ao cargo até o julgamento do mérito. A partir de agora, o TJ-SP fica responsável por comunicar o juiz Rodrigo Soares, da 5ª Vara Cível de Mauá e responsável inicial pelo caso, sobre a liminar concedida. Caberá a Leite informar à administração mauaense sobre o episódio.



"Deus é justo. A vitória não é minha, é do povo de Mauá. Orações quebraram as barreiras. Muro do medo caiu”, disse Atila, ao Diário.



A defesa de Atila quer antecipar o processo, porém. A ideia é fazer com que Alaíde Damo (MDB) entregue a função e providencie transição de cargo. “A defesa vê com tranquilidade a decisão do TJ. Restabeleceu a ordem jurídica na cidade de Mauá, devolvendo o prefeito ao cargo. Anulando uma injusta e ilegal cassação”, informaram os advogados Leandro Petrin e André Lemos Jorge.



Os votos foram proferidos pelos desembargadores Ricardo Feitosa, Osvaldo Magalhães e Ana Liarte, essa relatora do processo na Corte estadual.