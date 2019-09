Cabaré circense explora múltiplas técnicas no Sesc

Miriam Gimenes



07/09/2019 | 07:22



A arte circense tomará conta, hoje e amanhã, às 18h, do 13° andar do Sesc Avenida Paulista (Avenida Paulista, 119), em São Paulo. A unidade receberá o Cabaré Cyrklos, feito pela Cia. Tempo Cyrklos, com artistas circenses de diversas técnicas, desde palhaço e malabarista até números acrobáticos e de dança.

As apresentações são costuradas por esquetes de humor, com diferentes disciplinas circenses, tais como números de mão a mão, em que acrobatas fazem figuras conjuntas de equilíbrio e força; malabarismo com claves, bolas e outros objetos; dança com bambolês; contorcionismo; roda cyr, um aparelho em formato de um grande círculo de metal em que o artista faz diferentes movimentações; números de mágica e palhaçaria contemporânea. Os ingressos custam de R$ 6 a R$ 20 e podem ser comprados no site www.sescsp.org.br.