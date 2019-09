Com proposta de clube árabe, Tiago Real é liberado pela Ponte Preta

05/09/2019 | 20:38



Depois de Matheus Vargas, contratado pelo Fortaleza, mais um meia deixou a Ponte Preta. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube de Campinas anunciou a saída do experiente Tiago Real, liberado após receber uma proposta do futebol árabe.

O jogador de 30 anos esteve próximo de deixar a Ponte durante a Série B por não estar nos planos de Jorginho, mas aceitou reduzir seu salário durante a pausa da Copa América e foi reintegrado ao elenco. Aos poucos, Tiago Real reconquistou seu espaço.

Titular nas duas partidas sob o comando de Gilson Kleina, o ex-meia de Palmeiras, Coritiba e Bahia, entre outros, ficou 18 meses em Campinas. Neste período, Real disputou 57 partidas e não marcou nenhum gol.

A diretoria alvinegra está atrás de peças de reposição e nos próximos dias deve anunciar o retorno de Lucas Mineiro, que trabalhou com Kleina na Série B do ano passado. O volante, que pertence a Chapecoense, rescindiu com o Vasco e tem empréstimo encaminhado para a Ponte.

O clube campineiro está na sétima colocação, com 31 pontos, e volta a campo na próxima quarta-feira, contra o desesperado Vila Nova, no Moisés Lucarelli, pela 22ª rodada.