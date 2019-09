Khloé Kardashian aparece diferente em fotos e levanta suspeitas de plástica no rosto

05/09/2019 | 10:11



Khloé Kardashian está dando o que falar no Instagram! Na última quarta-feira, dia 4, a socialite e empresária divulgou novas fotos exibindo a boa forma em um body rosa e uma calça jeans. Os cliques, no entanto, acabaram chamando atenção por outro motivo: seu rosto!

O nariz fino, os lábios cheios e as maçãs do rosto bem marcadas deixaram a empresária bem diferente do que estamos acostumados a ver, levantando suspeitas dos fãs e seguidores de que ela teria realizado algumas plásticas.

Hidratada e saudável, limitou-se a escrever Khloé na legenda da publicação.

Só eu estou percebendo uma vibe meio Michael Jackson?, ironizou uma seguidora.

Você está mudando demais seu rosto. Está ficando não natural, disse outro internauta.

O que você fez no rosto?, perguntou um terceiro.

Isso não é ser hidratada e saudável, isso é ter dinheiro e cirurgia!, disparou mais um.

Meu deus Khloé, o que você fez? Você estava tão melhor antes!, opinou outro fã.

Recentemente, Khloé negou que teria passado por cirurgias plásticas no nariz. Em um vídeo para a revista Vogue, ela afirmou que a técnica de contorno de sua maquiagem é que faz com que seu nariz pareça mais fino.

- Ao vivo e como as câmeras refletem a luz, tudo muda. Por isso, às vezes, eu maquio meu nariz e na vida real acho que ficou bom, mas nas fotos eu pareço doida, declarou a irmã de Kim e Kourtney Kardashian.

Mas se Khloé não agradou os fãs e seguidores, tem alguém que parece que ainda morre de amores por ela! De acordo com o jornal The Sun, Tristan Thompson teria comprado um carro Porsche de dois milhões de reais para tentar reconquistá-la depois dos episódios de traição que levaram ao término do relacionamento que eles mantinham.

O rapper Drake estaria ajudando Tristan, que joga pelo Cleveland Cavaliers, a reconquistar Khloé. A beldade teria ficado bastante impressionada com o presente do pai de sua filha, True, de 17 meses de vida, que até o convidou para jantar em sua casa.