Árvore cai sobre casa na Chácara Baronesa

05/09/2019 | 07:00



De nada adiantou a reclamação de moradores da Chácara Baronesa, área no limite entre as cidades de Santo André e São Bernardo, que o Diário publicou em junho, alertando que galhos de árvores estavam caindo e danificando telhados. A falta de medidas de prevenção se materializou na noite de terça-feira, quando ao menos metade de uma grande árvore caiu sobre o telhado de uma casa na Rua Domenico Rossini. Os prejuízos giram em torno de R$ 3.000.

A família da analista de cobrança desempregada Marília Maria do Rosário, 40 anos, já dormia quando todos foram acordados pelo barulho. Galhos e pelo menos metade da árvore haviam caído sobre o telhado. Além da quebra das telhas e do madeiramento, foram danificados o fogão, o sofá e vários outros itens da cozinha e da sala.

Segundo a moradora, ao menos cinco chamados foram registrados junto à Defesa Civil desde dezembro. “Chegaram a me encaminhar para outro departamento, fiz o pedido, aguardei 60 dias e nada”, relatou. “Quando liguei para cobrar, argumentaram que foi realizada uma vistoria no local e constatado que a árvore não apresentava riscos”, lembrou.



Em junho, equipe de reportagem do Diário esteve na comunidade e questionou a Prefeitura de Santo André sobre a remoção da árvore. Na ocasião, a administração informou que o local era de responsabilidade da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, que, por sua vez, informou que a Coordenadoria de Parques e Parcerias faria vistoria na área e, caso a árvore estivesse em local de sua competência, os serviços necessários seriam providenciados.

Marília garantiu, no entanto, que não foi realizada qualquer vistoria desde então. “Eles não retornaram. A gente pediu várias vezes, até que ontem (terça-feira) fomos acordadas pelo barulho”, afirmou. A família está alojada, provisoriamente, em um salão de cabeleireiros que pertence à irmã de Marília e fica vizinho ao imóvel. “Como o quarto não foi atingido, levamos para lá alguns móveis”, completou.

A Prefeitura de Santo André informou, por meio de nota, que a Chácara Baronesa é área pública estadual e que por isso os questionamentos sobre monitoramento das árvores deste espaço devem ser direcionados ao governo do Estado. “Mesmo ciente dessa competência, o município encaminhou uma equipe do DMAV (Departamento de Manutenção de Áreas Verdes) para atendimento do caso e a remoção total da árvore.” A Secretaria de Meio Ambiente não informou, até o fechamento desta edição, que providência foi adotada em junho, após os questionamentos do Diário.