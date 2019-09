Brad Pitt admite culpa em término com Angelina Jolie: - Eu tinha levado as coisas ao máximo como eu pude

04/09/2019 | 14:11



Brad Pitt falou bastante sobre sua vida pessoal em entrevista ao jornal The New York Times. Aos 55 anos de idade, o ator, que é protagonista no filme Ad Astra, contou que costuma enxergar o seu pai em cada novo personagem que interpreta nos cinemas.

- Eu cresci com aquilo de ser capaz, forte, não podia demonstrar fraquezas. Em algumas coisas, estou copiando ele [o pai]. Ele cresceu entre extrema dificuldade e pobreza, sempre pronto para me dar uma melhor vida do que ele teve - e ele me deu. Mas ele veio com aquele tipo ríspido.

Com isso, muito de seus papéis trazem uma verdade pessoal.

- O melhor lugar para o meu estilo de atuação, como eu o entendo, é chegar a um lugar de verdade absoluta. Eu estou experimentando algo que é real para mim para que seja real para você

, explicou.

E a vida privada de Brad é, na verdade, bastante conhecida pelo público. O ator já noivou com Gwyneth Paltrow, casou com Jennifer Aniston e, mais recentemente, passou por um divórcio conturbado com Angelina Jolie em 2016, após 11 anos de relacionamento. Com todo o desgaste físico e emocional, o ator passou a ter problemas com o álcool. Após ter oficializado o término do casamento, Pitt ficou um ano se tratando no grupo Alcoólicos Anônimos.

- Eu tinha levado as coisas ao máximo como eu pude. Então eu removi os meus privilégios com a bebida.

O astro afirmou que se sentiu tocado pela vulnerabilidade de seu grupo de recuperação, onde só homens faziam parte.

- Era um lugar seguro onde quase nunca havia julgamentos, então não me julgavam muito. Foi realmente muito libertador expor os meus lados feios. Há um grande valor nisso.

Brad ainda fez um desabafo sobre a sua fama exacerbada nos anos 1990.

- Nos anos 90, toda a atenção foi jogada em mim. Era muito desconfortável para mim, todos os murmurinhos em cima de expectativas e julgamentos. Eu realmente me tornei um eremita e apenas mergulhei no esquecimento.

Infelizmente, o ator também admitiu que pretende fazer cada vez menos filmes daqui para frente. Atualmente, seus interesses incluem esculpir e paisagismo.

- Vai ser com cada vez menos frequência e ficará cada vez mais distante para mim. Quando você finalmente abraça uma coisa, é hora de colocar os seus braços em alguma outra coisa.