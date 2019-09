Glauber Rocha e Stanley Kubrick são temas de cursos no Sesc

Miriam Gimenes



04/09/2019 | 07:50



Os diretores de cinema Glauber Rocha e Stanley Kubrick são temas de cursos que serão ministrados pelo Centro de Pesquisa e Formação do Sesc (Rua Dr. Plínio Barreto, 285), em São Paulo.

O primeiro, Desvendando o Cinema de Glauber Rocha, tem início no dia 10 de setembro e discutirá as concepções estéticas e políticas do cineasta a partir da análise fílmica de suas obras. As aulas vão até dia 1º de outubro, toda terça, das 19h às 21h30. A inscrição custa de R$ 18 a R$ 60.

Já o curso O cinema de Stanley Kubrick e a Discussão sobre 1968, que começará dia 18 e vai até dia 10 de outubro, discutirá quatro filmes do diretor Stanley Kubrick sob a perspectiva de suas relações com os eventos políticos e os movimentos sociais que atingem o seu ápice no fim dos anos 1960. O encontro será toda quarta-feira, das 19h às 21h. O custo será de R$ 15 a R$ 50. Mais informações em 3254-5600.